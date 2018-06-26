Фотопроект Ирены Гудиевской о символах Беларуси представлен в галерее Савицкого в Минске

26 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Фотовыставка Ирены Гудиевской "Сімвалы Беларусі. У пошуках... ", посвященная Году малой родины, открылась сегодня в Художественной галерее Михаила Савицкого, передает корреспондент БЕЛТА.
На экспозиции представлено около 90 произведений, раскрывающих красоту страны. На пейзажных снимках можно увидеть аистов, зубров, лен, хлебные поля, васильки, Полесье, пущу и замки. Фотопроект призван донести до каждого сердца достоинство и оптимизм белорусских символов, то мифическое и настоящее, что содержится в генетической памяти народа. За каждым пейзажем - искренняя история, за каждой краской - поверье, обычай или песня, и рассказаны они визуальным языком современного человека - через искусство фотографии.
По словам самого автора, данный проект - продолжение большой авторской темы "Зачараванне", которая началась более восьми лет назад вместе с Тамарой Гончаровой с трех символов - "Пушча. Лён. Прыгажунi".
Член Белорусского общественного объединения фотографов Ирена Гудиевская работает в области художественной фотографии и рекламы. Начала творческий путь с выставки 64 Eme Salon de Printemps в Париже в 1994 году, с тех пор активно участвует в крупных выставочных проектах, в жюри конкурсов моды и дизайна, не раз становилась победителем международных фестивалей рекламы. Фотохудожник сотрудничает с белорусскими, российскими, европейскими журналами.
Увидеть работы Ирены Гудиевской можно до 29 июля. Вход свободный.-0-
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