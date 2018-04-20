Фотопроект "Я сэрцам бачу" отразит неповторимость красот Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотопроект "Я сэрцам бачу", который запускает в Год малой родины международный спутниковый телеканал "Беларусь 24", предоставляет возможность зрителям взглянуть на свою страну глазами фотографов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Проект призван объединить мастеров фотографии и фотохудожников с собственным видением неповторимости красот Беларуси, ее богатого природного и культурного наследия, важных событий, праздников и людей.

Лучшие работы канал публикует на своем официальном сайте belarus24.by в разделе "О Беларуси", а самыми яркими кадрами делится в социальных сетях. Из интернета проект вышел в реальный мир: фотографии можно смотреть в галереях Минска. В течение года пройдут несколько выставок, а завершит проект "Я сэрцам бачу" финальная экспозиция в Национальной библиотеке Беларуси лучших снимков о нашей стране.

Первая галерея работ Игоря Бышнева под названием "Беларусь - нетронутая природа в центре Европы", открывшаяся в марте в День дикой природы, представила уникальные снимки зубров, рысей и хищных птиц, которых фотограф запечатлевает с особым трепетом и любовью. В галерее "Люди Беларуси" репортажный фотограф Илья Гелей поделился собственным видением белорусов разных профессий и возрастов - людей, полных искренних эмоций и чувств.

Телеканал также приветствует эксперименты. В рамках фотопроекта Станислав Багдевич представил 3D-галерею, которая дает уникальную возможность "прогуляться" по заповедникам Беларуси. Эти работы доступны как на сайте, так и в Instagram-аккаунте канала @belarus24.

Международный спутниковый телеканал "Беларусь 24" предлагает фотографам присоединиться к проекту "Я сэрцам бачу" и поделиться своим творчеством со всей страной и миром. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-017-389-61-46 или с помощью электронной почты belarus24.tv@yandex.ru.-0-