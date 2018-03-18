ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле представлена новая программа легендарного Цирка Никулина "Белые тигры"

В гомельском государственном цирке с 17 марта представлена новая программа легендарного Цирка Никулина.
Зрителей ждет незабываемое представление с великолепными номерами, и, прежде всего, гвоздь программы — аттракцион "Белые тигры" с бенгальскими белыми тиграми под руководством лауреатов международных конкурсов Алисы Нестеровой и Алексея Поручаева.
Фото Сергея Холодилина.
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