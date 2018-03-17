ФОТОРЕПОРТАЖ: В Строчицах "гукалі вясну"

Праздник "Гуканне вясны" прошел 17 марта в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта "Строчицы". Организаторы воссоздали древний белорусский обряд зазывания весны, сопровождающийся веселыми и шумными гуляньями. Посетители смогли увидеть художественную реконструкцию праздника на основе этнографических сведений, познакомились с традициями, сохранившимися в белорусских регионах.

Фото Оксаны Манчук