ФОТОРЕПОРТАЖ: XIII международный конкурс "Ренессанс гитары" в Гомеле

С 13 по 15 апреля в Гомеле проходит XIII международный конкурс "Ренессанс гитары", который собрал любителей гитарного искусства из разных регионов Беларуси, а также Украины, России, Литвы и Чехии.

В рамках данного мероприятия 14 апреля состоялся концерт ансамблей и гитарного оркестра.

Организатором конкурса выступил ГУ "Городской центр культуры".

Фото Сергея Холодилина.