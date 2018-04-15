ФОТОРЕПОРТАЖ: XIII международный конкурс "Ренессанс гитары" в Гомеле

С 13 по 15 апреля в Гомеле проходит XIII международный конкурс "Ренессанс гитары", который собрал любителей гитарного искусства из разных регионов Беларуси, а также Украины, России, Литвы и Чехии.
В рамках данного мероприятия 14 апреля состоялся концерт ансамблей и гитарного оркестра.
Организатором конкурса выступил ГУ "Городской центр культуры".
Фото Сергея Холодилина.
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