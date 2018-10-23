Фотовыставка к 100-летию Великого объединения Румынии открылась в Минске

23 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Фотовыставка к 100-летию Великого объединения Румынии открылась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На экспозиции представлено 100 исторических, архитектурных, концептуальных работ румынских фотографов, в том числе молодых авторов, представляющих культурное разнообразие объектов, в числе которых немало включенных во Всемирный список ЮНЕСКО.

Посол Румынии в Беларуси Виорел Мошану на открытии выставки в художественной галерее Михаила Савицкого подчеркнул, что день 1 декабря 1918 года стал апогеем национального объединения страны. Румынское государство прошло проверку временем и стало исторически зрелым и стабильно развивающимся.

В свою очередь заместитель начальника главного управления Европы и Северной Америки - начальник управления Европы МИД Беларуси Евгений Воробьев отметил, что Румынии удалось достичь существенных результатов в своем развитии, по темпам роста ее экономика находится на лидирующих позициях среди европейских государств.

По словам Евгения Воробьева, Беларусь и Румыния активно взаимодействуют на различных уровнях. Динамично развивается гуманитарное сотрудничество: традиционным стало участие румынских исполнителей в "Славянском базаре в Витебске", а румынских кинолент - в Минском международном кинофестивале "Лiстапад", белорусские и румынские вузы заключают соглашения о сотрудничестве, установлены контакты между музеями двух стран. Расширяются межрегиональные связи, итогом которых становится расширение торгово-экономического, культурного, образовательного и туристического взаимодействия.-0-