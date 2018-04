Франка Бателич с песней "Crazy" представит Хорватию на "Евровидении-2018"

Имя: Франка Бателич

Возраст: 25 лет

Страна: Хорватия

Название песни: "Crazy"

Автор: Франка Бателич, Бранимир Михалевич

Певица Франка Бателич исполнит песню от Хорватии в этом году на "Евровидении". Она выступит в первом полуфинале (8 мая) с песней на английском языке "Crazy", что в переводе означает "Сумасшедшая".

Текст песни Франки Бателич "Crazy"

You make me feel

You got me deep inside this love

You make my heart go

When I saw your eyes, boy

You're just like a movie, black and white

You make me go straight out of my mind

I swear that I, I would remember

Roses, and horses, and the rain

Make it forever and I-I-I-I go

Crazy

Go crazy for your love

Crazy

Go crazy for you love

Lo-o-o-ove

Lo-o-o-ove

I love you for this love knows no reason, no games

Just like Bonnie and Clyde, we walk the road together

No fear, no breaks

You light up my world

No I need no diamond or pearls, not that kind of girl

Over the moon

I'll be your queen and I'll be your fool

Say you'll remember the

Roses, and horses, and the rain

Make it forever and I-I-I go

Crazy

Go crazy for your love

Crazy

Go crazy for you love

Lo-o-o-ove

Lo-o-o-ove

Ain't no running, no turning back

Now I'm caught in your web

Is it real, I keep asking myself

Sweet fantasy, I can't help, can't hide it

I'm shooting across the sky

I'm crazy for your love

Crazy, I'll go crazy, I'll go crazy

Lo-o-o-ove

Уроженка хорватского горда Риека начала петь еще в три года, что совсем неудивительно, ведь она родилась в музыкальной семье. Девушка дважды пробовалась на "Евровидение", но конкурс покорился ей лишь с третьей попытки. Франка неоднократно признавалась, что является огромной поклонницей этого песенного конкурса.

Конкурсы, в которых приняла участие:

Победительница телепроекта "Showtime"

Лауреат 12-го "Хорватского радиофестиваля"

"OGAE Song Contest"

"Танцы со звездами"

