Гала-концерт белорусской музыки к Году малой родины в Несвиже собрал аншлаг

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт белорусской музыки, посвященный Году малой родины, состоялся сегодня во время праздника искусств "Музы Нясвіжа-2018" и собрал аншлаг, передает корреспондент БЕЛТА.

"В проекте приняли участие Национальный академический концертный оркестр Беларуси и его творческие коллективы - ансамбли флейтистов и кларнетистов, струнный квартет, вокальный ансамбль, а также творческий дуэт - арфа и скрипка. Концерт состоялся в Несвижском центре культуры и собрал аншлаг. Билеты на сегодняшний классический концерт, а их около 400, были полностью реализованы. В целом планируется, что мероприятие в Несвиже соберет более тысячи человек", - рассказала методист Несвижского районного центра культуры Нина Беганская.

Праздник проходит 24-26 мая. В нынешнем году программа пестрит событиями и известными именами. Так, в первый день празднества жители и гости Несвижа насладились комедией "Вячэра", которую представил заслуженный любительский коллектив Беларуси "Театр имени Урсулы Радзивилл" в районном центре культуры.

Днем 25 мая центральная районная библиотека стала площадкой для творческой встречи с Михаилом Финбергом и доктором искусствоведения Ольгой Дадиомовой. По словам методиста, такой формат общения полюбился аудитории. "Творческую встречу мы проводим уже второй год. Раньше были конференции, презентации сборников. Но непосредственный разговор с музыкантами более интересен гостям: это творческое образование, воспитание культуры. Особенно нравятся подобные встречи людям пожилого возраста. Конечно, приходит и молодежь, например, с народным артистом Беларуси пообщались учащиеся Несвижского государственного колледжа им. Я.Коласа", - рассказала специалист.

В этот же день в городском центре культуры открылись две художественные выставки, где были представлены работы учащихся детской школы искусств и студии изобразительного искусства Дворца культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Третий день праздника искусств откроет струнный концерт духовной тематики в Несвижском костеле, а затем праздничная музыка заполнит театральный зал дворцового ансамбля. Завершающий концерт состоится вечером в центре культуры с участием Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга и солистов оркестра - лауреатов международных и республиканских конкурсов.

"Люди полюбили это событие. Некоторые посещают мероприятие на протяжении всех лет еще с детского возраста. В основном приходят горожане и жители района, однако можно встретить и людей из других населенных пунктов области и страны. Например, каждый раз приезжают гости из Ганцевичей и Ивацевичей Брестской области. Это уже традиция, многие не представляют май без Михаила Финберга в Несвиже", - заключила Нина Беганская.-0-