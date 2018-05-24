Гала-концерт радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" выйдет в телеэфир 1 июня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" покажет гала-концерт победителей и финалистов VII Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" 1 июня, в Международный день защиты детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Начинающие артисты, вокалисты и инструменталисты выступят как сольно, так и в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Радиоконкурс объединил в этом году более трехсот одаренных ребят из различных уголков страны. В программе концерта будут представлены как песенные, так и инструментальные произведения - эстрадные, классические и народные.

Телеверсия концерта - совместный проект Первого национального канала Белорусского радио и телеканала "Беларусь 3". Съемки гала-концерта проходили в крупнейшей студии медиахолдинга "600 метров". Участникам и музыкальным коллективам, получившим Гран-при, а также занявшим первые и вторые места конкурса посчастливилось выступить на одной сцене с симфоническим окрестром Белтелерадиокомпании под руководством главного дирижера Александра Сосновского.

Выступления призеров конкурса может слушать и аудитория Первого национального канала Белорусского радио - спецпроект "Маладыя таленты Беларусі" выходит в эфир по воскресеньям в 11.20.

В разные годы лауреатами и призерами конкурса популярного радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи и другие.-0-