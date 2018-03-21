Ганцевичские мастера подготовили выставку к Всемирному дню кукольника

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 150 традиционных и современных авторских кукол представлено на выставке в Ганцевичском районном доме ремесел, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор этого учреждения Маргарита Солоневич.
Районная выставка "Волшебный мир кукол" приурочена к Всемирному дню кукольника, который отмечается 21 марта. В экспозиции представлены работы более 20 авторов - местных мастеров, взрослых и юных кружковцев школ и домов культуры. Традиционные куклы-мотанки, белорусские обрядовые куклы-обереги, а также современные куклы выполнены в разных техниках из различных материалов - текстиля, дерева, глины, соломки. В числе экспонатов и батлеечные куклы, которые специально к выставке изготовили мастера дома ремесел.
Окунуться в волшебный мир кукол поможет развлекательная программа, во время которой посетители узнают много интересного об этом виде народного творчества, смогут своими руками сделать на память куклу-мотанку. "В Ганцевичском районе изготовлением кукол увлекаются многие. Мы хотим не только познакомить посетителей выставки с нашими мастерами, рассказать об истории авторской куклы, но и научить этому ремеслу желающих. Особенно рассчитываем на заинтересованность школьников. В рамках выставки пройдет акция "Полезные каникулы", во время которой для ребят будут организованы мастер-классы по изготовлению кукол. Кроме того, мы планируем организовать передвижную выставку из лучших экспонатов и провезти их по всему району", - рассказала Маргарита Солоневич.
Выставка "Волшебный мир кукол" в Ганцевичском районном доме ремесел будет работать по 14 апреля.-0-
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