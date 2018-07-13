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Гимны малой родине, феерия оркестров и объятия с Президентом - "Славянский базар" открылся

Культура 13.07.2018 | 01:54
Славянский базар в Витебске-2018 Новости темы Славянский базар в Витебске-2018
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13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Посвящения малой родине, признания в вечной дружбе славян и объятия Баскова с Президентом Беларуси - в Витебске торжественно открылся XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Тема малой родины, а также 30-летие Летнего амфитеатра вдохновили режиссера концерта открытия на создание программы под названием "Дом, в котором тебя всегда ждут". И через всю программу прослеживалась параллель: малая родина в целом и амфитеатр как творческий дом для большого числа артистов, многим из которых "Славянский базар" дал дорогу к призванию, открыл путь в мир искусства.

Традиционно старт "Славянскому базару" на концерте открытия дал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Из рук главы белорусского государства получили почетные награды сразу несколько артистов и деятелей культуры и искусства. Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева - специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию", а обладатель Гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018" Александр Балабанов из Украины - заветную "Золотую Лиру". Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы получили народный артист Российской Федерации, композитор Олег Иванов, авторский коллектив в составе дирижера, народного артиста России Валерия Полянского и заслуженного работника культуры России Александра Шанина, а также балетмейстер, народный артист СССР Валентин Елизарьев.

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Глава государства также отметил, что вот уже тридцать лет Витебский амфитеатр украшает город, создает в нем музыкальное настроение.

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Как отметили после оглашения результатов члены жюри конкурса, участник из Украины оба дня демонстрировал стабильно хороший вокал, а также внимание к подбору репертуара.

Но и сам Александр Лукашенко не остался без подарка. Организаторы форума, чтобы поблагодарить его за помощь в сохранении фестиваля, который сегодня объединяет многие народы, подарили Президенту пояс-оберег. Именно такой пояс был главным даром мужчине у славянских народов.

Лукашенко на "Славянском базаре" подарили пояс-оберегЛукашенко на "Славянском базаре" подарили пояс-оберег
Таким образом организаторы форума поблагодарили главу государства за то, что он в свое время помог сохранить фестиваль, который сейчас объединяет многие народы.

А затем на сцене сменяли друг друга как "новички" "Славянского базара", так и верные друзья фестиваля - звезды из Беларуси, России, Украины и других стран.

"Похоже, сегодня Басков останется без цветов", - сказал ведущий, когда после фантастического исполнения "S.O.S." казахстанским гением Димашем Кудайбергеном его засыпали букетами поклонники. После победы на "Славянском базаре" в 2015 году Димаш начал набирать популярность, а китайское шоу I'm a Singer принесло ему колоссальный успех. И сегодня миллионы людей по всему миру восхищаются редчайшим диапазоном, который отличает вокал Димаша. Участники фанклубов ездят на его выступления, где бы они ни проходили.

Невозможно было усидеть на месте, когда послышался знакомый мотив опенинга сериала "Дикий ангел". Уругвайся 41-летняя актриса и певица, звезда "мыла" Наталия Орейро в последнее время зачастила на славянскую землю. Видимо, при подготовке неофициального гимна ЧМ-2018 по футболу в России она выучилась неплохо произносить целые фразы на русском, что и продемонстрировала витебской публике. Вместе с точеной фигуркой и обаятельной улыбкой, которыми влюбила в себя более 20 лет назад миллионы телезрителей.

Впервые на фестивальной сцене выступили сразу пять оркестров: государственный оркестр под управлением Михаила Финберга, "Вивальди-оркестр" под управлением Светланы Безродной, оркестры народного артиста России Олега Меньшикова, а также Эмира Кустурицы и Горана Бреговича. Последние два поддали газа, разбудив в зрителях желание не только подпевать и аплодировать, но и пританцовывать. Первые ряды зрителей меж тем согревали не только задорные ритмы, но и всполохи огня у края сцены.

Николай Басков нашел чем удивить публику. Он вспомнил, как 19 лет назад вышел на сцену Летнего амфитеатра "совершенно неизвестным артистом", и она подарила ему успех. Встав на колено, поцеловал давшую ему путевку в жизнь площадку. А затем, как первый парень на деревне, пошел в зал обниматься с Президентом Беларуси. И лишь затем собрал свою порцию цветов.

Николай Басков
Николай Басков

РЕПОРТАЖ: Басков на "Славянском базаре" играл, летал и носил на себе 80 тыс. стразРЕПОРТАЖ: Басков на "Славянском базаре" играл, летал и носил на себе 80 тыс. страз
Под своеобразный гимн артиста "Все цветы" букеты из рук зрителей посыпались в руки Баскова и на сцену.

Казалось, что две соседствовавшие композиции - "Все цветы" Баскова и "Цветы без повода" Ирины Аллегровой - как бы намекали зрителю. Но витебская публика в намеках не нуждалась. Каждый получил свою долю внимания пропорционально любви и признанию, которые у избирательного зрителя нужно заслужить. В этом году такой шанс предоставится еще многим участникам фестиваля. Ведь он только начинается.-0-

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11 июля на "Славянском базаре в Витебске" с программой "Моно" выступила Ирина Аллегрова.

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Теги
Витебск, концерт, праздник, Славянский базар, фестиваль
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