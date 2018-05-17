Группа IOWA презентовала "разгромный" клип, снятый в Минске

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне большого сольного концерта 24 мая в Минске группа IOWA презентовала клип на новую песню "Молчишь на меня", снятый на "Беларусьфильме".

В видеоработе вокалистка IOWA Катя Иванчикова и известный по сериалу "Кухня" актер Марк Богатырев играют влюбленную пару, которая выясняет отношения. Пожар и комната, от которой остались только стены. Гора разбитых стекол и сломанной мебели, сутки без сна и ссора, длиной в клип. Катя Иванчикова вдребезги разбивает гитару, а Марк Богатырев размахивает кувалдой и топором.

Украинский режиссер Леонид Колосовский (работал с "Время и стекло", "Потап и Настя", Димой Биланом) придумал для главных героев клипа образы, которые абсолютно не похожие на артистов в жизни.

Катя Иванчикова рассказывает о творческом процессе съемок: "Мы разбивали предметы и мебель, которую так долго искали по всему Минску. А уже в следующей сцене я держу в руке любимую футболку своего парня, которую он так тщательно прятал от меня, и поджигаю ее. Мы импровизировали на ходу, кричали ругательства, распалялись и пару раз Марк поддел меня неосторожным словцом. Мне понравилось играть в эту игру, но я поняла, что у меня совершенно нет в этом опыта".

Услышать "Молчишь на меня" и все хиты группы IOWA живьем можно будет 24 мая на большом сольном концерте на одной из площадок в Минске.-0-