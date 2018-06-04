4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гвоздем "Балетного лета в Большом" станет премьерный спектакль "Петрушка" в постановке народного артиста России Андриса Лиепы. Об этом сообщил на пресс-конференции в Минске первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Рылатко, передает корреспондент БЕЛТА.

Лиепа: балет "Петрушка" - одна из моих любимых постановок Андрис Лиепа с Большим театром Беларуси сотрудничает уже долгое время, "Петрушка" - четвертая его работа на этой сцене. В Минске известный хореограф чувствует себя как дома и с большим удовольствием работает здесь.

Возобновленный балет из легендарных "Русских сезонов" Сергея Дягилева на музыку Игоря Стравинского можно будет увидеть 6 и 7 июня. Еще два хита дягелевских сезонов представят на суд зрителям в эти два вечера - балеты "Шехерезада" Николая Римского-Корсакова и "Жар-птица" Игоря Стравинского (за дирижерским пультом - Виктор Плоскина).

Долгие годы считавшийся визитной карточкой белорусского балета "Спартак" Артура Хачатуряна будет на сцене театра 9 июня.

Премьера нынешнего театрального сезона балет "Корсар" в афише "Балетного лета" 10 июня. Главную партию исполнит солист Большого театра России Михаил Лобухин.

Главное хореографическое произведение в истории мировой культуры - "Лебединое озеро" Петра Чайковского - зрители увидят 11 июня.

Премьера минувшего театрального сезона балет "Орр и Ора" - песнь подлинной верности, история пары орлов, которые проходят множество испытаний на пути к единению и счастью, 12 июня.

Завершит "Балетное лето в Большом" 13 июня гала-концерт звезд мирового балета. В концерте примут участие танцовщики, имена которых значатся в лучших театрах мира, восходящие звезды мирового хореографического небосклона, легенды балета. Белорусские зрители увидят артистов из театров Берлина, Дрездена, Лондона, Вены, Таллина, а также ведущих мастеров балета Беларуси.-0-