"Хор Турецкого" планирует дать в Бресте концерт к тысячелетию города

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. "Хор Турецкого" планирует выступить в 2019 году в Бресте с концертом, посвященным тысячелетию города. Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель всемирно известного российского коллектива Михаил Турецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Турецкий рассказал, что такой договоренности они достигли во время беседы с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. "Тысячелетие - очень важное событие. Брест - особое место, я это чувствую. Этот город - украшение Беларуси. Выглядит прекрасно: хорошие дороги, красивые фасады зданий, добрые люди. Я считаю, что мы приедем на тысячелетие Бреста и будем здесь петь", - отметил руководитель арт-группы.

В Бресте сегодня "Хор Турецкого" выступает с миротворческим концертом "Песни Победы". Российский коллектив представляет жителям областного центра песни, проникающие в самое сердце. В том числе на сцене Театра эстрады прозвучат "Темная ночь", "Вставай, страна огромная", "Советский человек", "Три танкиста", "День Победы", "Хотят ли русские войны". Солистки группы Soprano исполнят композиции "Нежность", "Огонек".

Брест стал финальной точкой в историческом марафоне "Песни Победы". С миротворческими концертами "Хор Турецкого" побывал в восьми странах. Артисты выступали в Париже, Любляне, Вене, Берлине, Минске, представили проект в Москве, Тель-Авиве и Нью-Йорке. "Быть здесь для нас глубоко символично. Со всей командой побывали в Брестской крепости, нас пронизывало необыкновенное чувство. Атмосфера именно такая, которая должна быть в 21 веке: чтобы многие поколения, которые будут дальше жить на этой планете, помнили, что такое Великая Отечественная война, что происходило здесь в ее первые дни", - подчеркнул Михаил Турецкий.

Народный артист России отметил особую важность проведения такого мероприятия в Беларуси. Его мама родом из Пуховичского района Минской области, отец - уроженец Могилевской области. Они были участниками Великой Отечественной войны.

Проект "Песни Победы" направлен на сохранение связи времен и поколений, сбережение памяти о подвигах предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма.-0-