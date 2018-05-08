"Хор Турецкого" во время концерта "Песни Победы" в Минске исполнит произведения на белорусском языке

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Хор Турецкого" на открытой площадке у музейно-паркового комплекса "Победа" впервые представит минчанам проект "Песни Победы", который собирал аншлаги в Вене, Париже и Берлине. Руководитель всемирно известного российского коллектива Михаил Турецкий подробно рассказал журналистам о предстоящем событии и поделился планами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы споем в белорусской столице любимые песни о мире, войне, подвиге. Программа несколько отличается от той, которую представляли во Франции, Австрии и Германии, будет меньше интернациональных шлягеров. Прозвучит фронтовая лирика и произведения на белорусском языке. Подарком для зрителей станет композиция "Молодость моя, Белоруссия", которую исполнят участники коллектива - уроженцы Беларуси. Первой прозвучит песня "От героев былых времен", готовим и музыкальные сюрпризы. В частности, перед гостями выступит арт-группа Soprano", - сказал Михаил Турецкий.

"Песни Победы" в Минске стали экватором исторического марафона, который охватывает восемь стран. "Мы начали тур 3 мая в Париже, затем состоялись выступления в Любляне, в центре Вены и Берлина. После Минска большой концерт запланирован в Москве на Белорусском вокзале, затем - в Тель-Авиве и 11 мая в Нью-Йорке. Для меня особенно приятно представить проект в Минске, поскольку мои родители - уроженцы Беларуси, участники Великой Отечественной войны", - подчеркнул Михаил Турецкий.

Вход на большой праздничный концерт "Хора Турецкого" и арт-группы Soprano свободный. Начало в 19.00.

Мероприятие проводится при поддержке министерств культуры России и Беларуси. Проект, который стартовал на Поклонной горе в Москве в год 70-летия Победы и собрал 150 тыс. человек, направлен на сохранение связи времен и поколений, памяти о подвигах. Идея провести марафон "Песни Победы" возникла после того, как 7 мая акция с большим успехом состоялась в Берлине и вызвала большой резонанс в СМИ, огромный интерес в обществе, собрав около 20 тыс. зрителей и более 8 млн просмотров онлайн-трансляции.

"Хор Турецкого" - музыкальный феномен XXI века. Коллектив называют рекордсменом популярности: за 27 лет более 5 тыс. выходов на сцену и 4,5 млн км пройденного пути. Артисты исполняют песни более чем на 10 языках.-0-