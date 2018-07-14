Хозяева "Славянского базара" знакомят гостей с малой родиной через аутентичный фольклор

14 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Открытый областной турнир национальных танцев и праздник-конкурс народного традиционного костюма "Сцяжкі майстэрства" предложили зрителям XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" уникальное собрание аутентичных фольклорных элементов региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Площадь Свободы в Витебске сегодня напоминает танцпол чемпионата по спортивным бальным танцам, только под открытым небом, а блеск сценических нарядов заменяют вышиванки, паневы и прочие элементы национального белорусского костюма. И сами танцы иные - не вальс и квикстеп, а с куда более романтичными названиями: "Каханачка", "Ночка", "Субота", "Кракавяк", "Ойра", "Падыспань", "На рэчаньку" и многие другие.

Еще одна особенность в том, что каждая из пар исполняет один и тот же танец по-своему, демонстрируя характерные особенности своего района. Участники фольклорных коллективов собирают и бережно сохраняют, передавая новым поколениям, движения танца, которые отличают их малую родину. "Как же тогда судить?" - задастся вопросом зритель. Для этого в жюри вошли методисты центра народного творчества, которые выставляют оценки со знанием дела.

На турнире демонстрируется более десятка танцев, однако многие остались за кадром, поскольку знают их только носители культуры региона. Например, визитной карточкой Россонского района является танец "Джанджоха". Как рассказали участники народного фольклорного коллектива "Крынiца" из Янковичей, движения были записаны со слов 80-летнего дедушки, который еще помнил этот танец. Так его удалось сохранить. В Толочинском районе тоже есть свой эксклюзив - "Крыўлянская кадрыля". Участники народного фольклорного коллектива "Суседзі" даже показали пару па во время передышки перед выходом на танцпол.

На улицах фестивального Витебска демонстрируются не только танцевальные особенности районов области. Прогуливаясь по "Городу мастеров", можно наткнуться на палатку с необычными экспонатами - разнообразными народными строями. "А это продается?", - интересуются прохожие. Нет, эти экспонаты не для продажи, а для конкурса народного костюма - результаты труда мастеров за многие годы.

Сам праздник-конкурс, посвященный 80-летию образования Витебской области, состоялся на площади Свободы накануне. Мастера представили реконструированные традиционные костюмы различных районов и сословий: народный, шляхетный, местечковый, верхнюю одежду и обрядовый строй. Также участники показывали мастерство в технологии изготовления, проводили мастер-классы. К костюмам прилагались аксессуары: головные строи, украшения.

В презентации-дефиле каждого района участвовали фольклорные коллективы, которые помогали в создании художественного образа и демонстрации того, как, кто и при каких обстоятельствах носил ту или иную одежду.

Традиционный народный костюм является одним из главных компонентов, отличающих культурное пространство края. В нем воплощаются эстетические вкусы, этические взгляды и религиозные верования народа. Реконструкция традиционных костюмов - непростой труд, отметила директор областного методического центра народного творчества Алла Лялькина. Чтобы воссоздать его, мастера ездили в экспедиции по деревням, разговаривали с людьми, посещали музеи, руководствовались фотографиями, научными трудами и этнографическими материалами.-0-