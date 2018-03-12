Ирина Дорофеева с театром-студией организует тур по Беларуси к Году малой родины

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева вместе со своим театром-студией планирует при поддержке ОО "Белая Русь" этой весной отправиться в большой тур по стране, приуроченный к Году малой родины. Об этом артистка сообщила корреспонденту БЕЛТА на мероприятии, приуроченном к 80-летию Заводского района Минска.

"У меня есть задумка, которую поддерживает общественное объединение "Белая Русь". Хочу организовать тур по стране. Это и мои сольные концерты в городах - я по этому очень соскучилась, намерена представить новую программу. А также будут концерты нашей молодежи - "Театра песни Ирины Дорофеевой" - с красивым репертуаром и замечательным видеорядом. Постараемся максимально насытить программу белорусскими песнями-посвящениями малой родине", - сказала артистка. Предполагается, что тур охватит как крупные населенные пункты, так и сельскую местность.

По мнению Ирины Дорофеевой, искусство, особенно хорошие песни способны пробуждать в душе не только чувство ностальгии по малой родине, но и порывы делом доказать свою любовь к родному поселку, агрогородку, райцентру и так далее.

Ирина Дорофеева сегодня приняла участие в торжественном мероприятии по приему в ряды ОО "Белая Русь" 100 новых активистов в администрации Заводского района Минска. Таким образом дан старт акции "Белой Руси", приуроченной к 80-летию района.-0-