Искусство КНДР впервые будет представлено на "Славянском базаре в Витебске"

10 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. На "Славянском базаре в Витебске" впервые будет представлено искусство КНДР. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Посольство КНДР решило поучаствовать в нашем форуме и представляет выставку "Корея - страна утренней свежести". Искусство Северной Кореи впервые будет презентовано в Витебске", - подчеркнул Валерий Шишанов.
По его словам, в экспозицию войдут работы, вышитые шелком, декоративные панно, мозаика из раковин, народная живопись, керамика, фарфор. "Предполагаем, что это должно быть изящно и утонченно. Надеюсь, выставка не обманет наших ожиданий", - сказал представитель краеведческого музея.
Кроме этого, в витебской ратуше в дни фестиваля откроется выставка фотохудожника Алика Замостина. "Он уже был на "Славянском базаре" и известен витебской публике. В этот раз на фестивале будет представлена ретроспектива его работ", - пояснил Валерий Шишанов.
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4879 BYN
|2.498 BYN
|2.52 BYN
|USD
|2.0258 BYN
|2.026 BYN
|2.043 BYN
|RUB
|3.2507 BYN
|3.21 BYN
|3.265 BYN