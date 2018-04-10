Искусство КНДР впервые будет представлено на "Славянском базаре в Витебске"

10 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. На "Славянском базаре в Витебске" впервые будет представлено искусство КНДР. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель директора по научной работе Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посольство КНДР решило поучаствовать в нашем форуме и представляет выставку "Корея - страна утренней свежести". Искусство Северной Кореи впервые будет презентовано в Витебске", - подчеркнул Валерий Шишанов.

По его словам, в экспозицию войдут работы, вышитые шелком, декоративные панно, мозаика из раковин, народная живопись, керамика, фарфор. "Предполагаем, что это должно быть изящно и утонченно. Надеюсь, выставка не обманет наших ожиданий", - сказал представитель краеведческого музея.

Кроме этого, в витебской ратуше в дни фестиваля откроется выставка фотохудожника Алика Замостина. "Он уже был на "Славянском базаре" и известен витебской публике. В этот раз на фестивале будет представлена ретроспектива его работ", - пояснил Валерий Шишанов.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля. -0-