Испанский киномюзикл о фламенко покажут 28 июля в Верхнем городе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский киномюзикл покажут 28 июля на открытом воздухе в историческом центре Минска, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Сеть кинотеатров "КиноМинска" при поддержке Мингорисполкома с 9 июня возобновила еженедельные вечерние показы кино по проекту Open Air Cinema. Место встречи - дворик отеля "Монастырский", начало сеансов в 21.30.

В субботу, 28 июля, зрителям представят испанский мюзикл Карлоса Сауры - "Фламенко, фламенко" (2010 год). Со времен постановки "Кармен" имя Карлоса Сауры не покидает списков великих режиссеров всех времен и народов. Он соединил живопись, музыку и кинематограф. В новом фильме мастера историю фламенко воссоздают гениальные танцоры Сара Барас и Хосе Мигель Кармона. Безусловным украшением картины, как и в постановке "Кармен", стало участие Пако де Лусия, одного из самых известных в мире испанских гитаристов - исполнителей фламенко.

Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция". Вход бесплатный.-0-