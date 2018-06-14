Итальянская классика прозвучит на Всемирном празднике музыки в Минске 23 июня

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская классика будет звучать на Всемирном празднике музыки в Минске 23 июня, сообщили БЕЛТА в отделе культуры и прессы посольства Италии в Беларуси.

Программу "Посвящение итальянской музыке" бесплатно для всех посетителей ТРЦ Galleria Minsk с 12.00 представят специальный гость из Италии маэстро Андреа Чеккомори (флейта), маэстро Алексей Фролов (фагот) и ансамбль солистов "Вытокi" (фортепиано, гитара, перкуссия) вместе с лауреатом международных конкурсов, солистом Большого театра Беларуси Александром Михнюком.

Зрители не только услышат шедевры итальянских композиторов эпохи барокко, неаполитанские песни и известные мелодии этой страны, но и увидят старинные итальянские танцы в исполнении балетной пары.

Впервые праздник музыки прошел 21 июня 1982 года во Франции. Музыкантов пригласили выступить бесплатно на площадях и улицах, в садах, музеях, замках и даже больницах. С того дня праздник музыки стал грандиозным народным представлением, открытым для всех музыкантов, дилетантов и профессионалов. Каждый год 21 июня миллионы людей участвуют в нем. Успех этого мероприятия положил начало европейскому проекту, к которому присоединились многие столицы и города. Сегодня Всемирный праздник музыки отмечают более чем в 130 странах. Только в Италии этот день празднуют в более 280 городах.-0-