Издания XVII века из типографий Спиридона Соболя представит выставка в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкие издания XVII века будут представлены на выставке "Белорусский печатник Спиридон Соболь", которая открывается 10 апреля в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили БЕЛТА в музее.

На временной экспозиции, посвященной выдающемуся деятелю белорусского просвещения Спиридону Соболю, у посетителей будет возможность увидеть его книгопечатный путь и узнать родословную просветителя, о книге "Букварь сиречь, начало учения детем, начинающим чтению извыкати". Посетителям предложат познакомиться с редкими изданиями XVII века из типографии Спиридона Соболя в Киеве, а также из Могилевского братского монастыря, Богоявленской типографии Спиридона Соболя в Кутеине и др.

Спиридон Соболь (по другим сведениям Богданович) - белорусский печатник и просветитель. Родился около 1580-1590 года в Могилеве в семье бурмистра. Первые попытки напечатать книги предпринял в Киеве, который был центром местной православной митрополии.

Известный могилевчанин основал первые типографии в родных местах: Куцейне, Буйничах и Могилеве. Из Киева просветитель привез оснащение, необходимое для печатного дела. Он издал один из первых на землях современной Беларуси "Букварь". Точно известно, что издание первых книг на Могилевщине связанно именно с деятельностью Спиридона Соболя. Активное самообразование и творческая работа позволили ему стать одним из самых образованных и культурных людей своего времени. Значительную часть своей жизни Спиридон Соболь посвятил книгоиздательской и просветительской деятельности.

Проект подготовлен Государственным музеем истории белорусской литературы совместно с Музеем истории Могилева, Национальной библиотекой Беларуси, Центральной научной библиотекой имени Якуба Коласа НАН Беларуси и Национальным художественным музеем Беларуси.-0-