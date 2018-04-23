Юная белорусская балерина Вера Шпаковская стала третьей на конкурсе в США

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурсе Youth America Grand Prix 2018 (YAGP) 9-летняя белорусская балерина Вера Шпаковская стала победительницей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в балетной школе Марины Вежновец.
Вера Шпаковская выступала в возрастной категории 9-12 лет и заняла третье место. Она стала самой юной из участниц, соперничала с 172 балеринами.
В этом году в финале конкурса школу Марины Вежновец представляли несколько учеников: Вера Шпаковская, Ксения Косова, Анастасия Ярмош и Никита Синкевич. Все они прежде победили в полуфиналах в Париже и Барселоне, что стало путевкой в финал конкурса Youth America Grand Prix 2018 в Нью-Йорке. Ксения Косова вошла в число 12 сильнейших танцовщиков, а белорусский ансамбль в составе Веры Шпаковской, Ксении Косовой, Анастасии Ярмош и Никиты Синкевича вошел в число 12 лучших ансамблей.
YAGP - один из самых крупных и авторитетных балетных конкурсов в мире, в котором участвуют ученики балетных школ, основан в 1999 году.-0-
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