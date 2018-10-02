Кандинский, Дали, Шагал: 5 октября в Минске откроется выставка авангардистов

Марк Шагал за работой над фреской "Триумф музыки" для Линкольн-центра в Нью-Йорке. Открытка выпущена издательством "Art Unlimited Amsterdam". Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы Василия Кандинского, Сальвадора Дали, Рене Магритта, Марка Шагала, Виктора Вазарели и других представителей неклассического искусства XX века представит выставка "Авангард. XX век" в выставочном зале Libra в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

С 5 октября по 4 декабря на одной выставочной площадке в центре столицы будут представлены произведения авторов, чьи имена - самые громкие в мировом авангардном искусстве. Выставка из частных коллекций представит более 50 авторских литографий.

Авангард, как пожар, распространился по всему миру. Он стал реакцией искусства на кризис, порожденный существовавшей системой моральных ценностей. В своих работах художники-авангардисты предчувствовали грядущую грозу, которая должна была разрядить накопившиеся противоречия и дать начало новому витку в искусстве. Но для этого сначала необходимо было избавиться от устаревшего мировосприятия и расчистить почву для нового. Манифестом искусства авангарда стал знаменитый "Черный квадрат" Казимира Малевича, а дадаисты довели стремление "протереть дыру в холсте" до предела.

Экспрессионизм Макса Эрнста; абстрактные импровизации Василия Кандинского; яркие оптические иллюзии Виктора Вазарели; сюрреализм Хуана Миро, чьи работы похожи на бессвязные детские рисунки и содержат фигуры, отдаленно похожие на реальные предметы; Сальвадор Дали, основываясь на точности воспроизведения ирреального образа, возникающего в подсознании, отличается тщательной манерой письма, точной передачей перспективы, что характерно для академической живописи, но создает образы, невозможные в реальности; сюрреалистические полотна Рене Магритта, в каждом из которых есть некий скрытый смысл.

Авангардисты отличались друг от друга не только техникой и стилистикой работ, но и обладали принципиально разным мировосприятием. Сегодня их произведения собраны в одном зале потому, что каждый художник шел своим путем, но все вместе они стали создателями беспрецедентного явления в искусстве - авангарда XX века.

Выставке сопутствует образовательная программа. Запланирован ряд лекций искусствоведов. Кроме того, экспозицию авторских литографий дополняют информационные стенды, позволяющие получить более полное представление о творчестве мастеров.-0-