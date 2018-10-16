Картину Рембрандта "Ночной дозор" отреставрируют в прямом эфире

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любители искусства смогут проследить за реставрацией шедевра Рембрандта "Ночной дозор" в музее и в прямом эфире. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Картина "Ночной дозор", которая является частью экспозиции музея Рейксмюсеум в Амстердаме, будет отреставрирована на глазах у публики, сказал генеральный директор музея Тако Диббитс. За процессом реставрации можно будет наблюдать как с помощью интернет-трансляции, так и непосредственно во время посещения музея.

Реставрация "Ночного дозора" продлится несколько лет и будет стоить миллионы евро. "Так как эта картина обладает огромной значимостью и ее хотят увидеть очень многие, нам кажется, что она должна быть доступна публике даже во время того, как мы занимаемся реставрационными работами", - отметил Тако Диббитс.

Картина Рембрандта "Ночной дозор" в XX веке три раза подвергалась актам вандализма: дважды ее резали ножом и один раз обливали серной кислотой. После всех нападений картину скрупулезно восстанавливали. Теперь же картина начала выцветать, из-за чего и потребовалась очередная реставрация.-0-