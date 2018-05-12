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Книга о деревянных христианских святынях Брестской области вышла в Беларуси

Культура 12.05.2018 | 17:13

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальное издание "Драўляныя сакральныя помнікі Берасцейшчыны: нарысы гісторыі, археалогіі і культуры" вышло в свет в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор издательства Владимир Андриевич.

Как отметил Владимир Андриевич, в книге на основе различных источников, пожалуй, впервые сделана масштабная попытка исторической реконструкции процессов строительства, разрушения и восстановления деревянных христианских святынь Брестчины в X-XXI веках, которые происходили на фоне общественно-политических и религиозно-конфессиональных процессов, влиявших на положение конфессий и развитие сакральной культуры.

Издание стало результатом многогранной исследовательской работы известного брестского краеведа и историка Валерия Мороза, которую он выполнил по изучению культового наследия Брестчины. Книга содержит много исторических и современных фотографий церквей и костелов области, список памятников архитектуры в виде хронологических таблиц, а также географический индекс, что позволяет легко найти необходимые для посещения места Брестчины. Кроме строго задокументированных фактов автор приводит местные легенды об иконах и церквях.

По словам автора Валерия Мороза, древние деревянные храмы - ценнейшая часть полесского наследия. "Вековые святыни являются материальными свидетельствами уникальной народной культуры полешуков, а их сохранение до нашего времени через исторические страсти и трагедии, что много раз поглощали этот край, дает возможность восстановить знание наследных традиций края и отделить их от обычаев, привнесенных на эту территорию позже", - сказал он. В то же время через соседство и взаимопроникновение традиций сакральное искусство свидетельствует о духовной общности разных стран и народов, а также подчеркивает своеобразие исторического пути Беларуси и Брестской земли как ее неотъемлемой части.

Примечательно, что книга увидела свет в Год малой родины и в год, когда на Брестчине в Иваново пройдет День белорусской письменности. Издание проникнуто любовью к родному краю и будет интересно для всех неравнодушных людей, кто хочет знать историю Беларуси. Оно будет интересно читателям, полезно исследователям, краеведам, работникам культуры, преподавателям высших учебных заведений, колледжей, лицеев и школ (историкам, литературоведам и т.д.), служителям религиозных учреждений.-0-

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Теги
архитектура, Брестская область, книги, храм
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