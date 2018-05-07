Книга об авторе обелиска Победы Георгии Заборском вышла в Минске

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Имя на площади Победы" в канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вышла в свет в издательстве "Беларуская навука", сообщает БЕЛТА.

Она посвящена народному архитектору СССР Георгию Заборскому - автору обелиска Победы, установленного на площади Победы в Минске в 1954 году в честь 10-летия освобождения белорусской столицы от гитлеровских захватчиков.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА автор книги, бывший директор БЕЛТА Яков Алексейчик подчеркнул, что Георгий Заборский был во многих отношениях уникальной личностью. На фронт уже 24 июня 1941 года он ушел добровольцем, хотя имел бронь от призыва. Был тяжело ранен в боях за Смоленск. После войны, будучи руководителем архитектурной мастерской, он принял самое деятельное участие в восстановлении белорусской столицы.

Обелиск Победы, без которого теперь невозможно представить Минск, был задуман Георгием Заборским еще в 1942 году в военном госпитале в Троицке Челябинской области, где он находился на лечении после ранения. Там же им были составлены первые эскизы монумента. После войны Георгий Заборский продолжил работу над проектом вместе со своим другом Владимиром Королем, с которым они учились в Ленинградской академии художеств, где получили диплом художника-архитектора. Их вариант победного обелиска и был признан лучшим на специальном конкурсе.

По проектам Георгия Заборского в Минске застроена часть улицы Ленина, которую специалисты сравнивают со знаменитой улицей Росси в Санкт-Петербурге, здания Минского суворовского военного училища, Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, столичного кинотеатра "Пионер", аэровокзала "Минск-1", ЦК белорусского комсомола - теперь ЦК БРСМ, дома-музея Якуба Коласа, а также многие жилые дома на проспекте Независимости и в микрорайоне Минского автомобильного завода.

Георгия Заборского можно с полным основанием назвать и отцом белорусского сельского зодчества. Это он наполнял содержанием и архитектурными формами то, что теперь всем известно как агрогородок. За застройку деревни Вертелишки, которая была центральной усадьбой колхоза "Прогресс" в Гродненской области, ему была присуждена Государственная премия СССР. За творческий вклад в белорусское сельское строительство он был отмечен также премиями Совета Министров СССР и Всесоюзного совета профессиональных союзов.

Книга написана на основании материалов, хранящихся в минских, московских, санкт-петербургских архивах, а также воспоминаний коллег и учеников Георгия Заборского, рассказал Яков Алексейчик. В ней автор постарался отразить условия и время, в которых довелось жить и творить народному архитектору СССР. Такого звания в республике было удостоено только два зодчих: он и Владимир Король, с которым и создавали обелиск Победы.-0-