Книгу "Бачу Беларусь такой" к Году малой родины презентуют в Минске

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу "Бачу Беларусь такой" презентуют сегодня на выставке фотографа Владислава Цыдика в галерее "Ракурс" в Национальной библиотеке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

"В этом издании, посвященном Году малой родины, автор снимков Владислав Цыдик вместе с 65 белорусскими поэтами выражает свои искренние чувства к родной земле. Фотохудожник не только всматривается в фигуры и лица, а видит в природе, различных объектах и людях то главное, существенное, что помогает представить нашу страну во всех цветах и красках. Величественная и грандиозная, древняя и юная, зеленая и голубая - такой видится Беларусь неравнодушному фотографу. Выставка снимков, вошедших в книгу "Бачу Беларусь такой", откроется сегодня во время презентации издания и будет работать до 16 ноября", - рассказали в ведомстве.

Книгу "Бачу Беларусь такой" выпустил издательский дом "Звязда" при финансовой поддержке Министерства информации. "Текст в издании представлен на трех языках: белорусском, английском и русском. Проект продолжает тему, начатую два года назад в фотоальбоме "Зачараваны Беларуссю". Особенностью нового издания стали опубликованные в нем стихи талантливых современников", - уточнили в Мининформе.

Составителем издания выступила первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.-0-