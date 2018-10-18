Книгу о Тростенце презентуют в Минске 23 октября

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу "Тростенец. Трагедия народов Европы" презентуют в Минске 23 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный редактор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Лариса Языкович.

Научно-популярное издание рассказывает о страшных событиях, которые происходили в 1941-1944 годах около деревни Малый Тростенец Минского района. "Здесь существовала крупнейшая на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории Советского Союза нацистская "фабрика смерти". Ее жертвами стали 206,5 тыс. военнопленных и мирных жителей Беларуси, России, Германии, Австрии, Чехии и других стран. В сборнике можно увидеть много архивных фотографий и редких документов, найти информацию о довоенной жизни и населении деревень Малый и Большой Тростенец", - сказала Лариса Языкович.

Книга о Тростенце - одно из изданий серии о местах скорби и исторической памяти страны. "В начале года увидела свет книга "Хатынь". Издание о Тростенце получилось еще более наглядным. К 75-летию освобождения Беларуси совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны мы планируем подготовить еще несколько книг, например, о Минском гетто и других лагерях смерти", - отметила главный редактор.

Презентация книги "Тростенец. Трагедия народов Европы" пройдет в Национальной библиотеке. Участие в ней примут автор издания Наталья Яцкевич, политики, научные деятели, представители издательского дома "Звязда", Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны, исторических факультетов БГУ и БГПУ, Национального архива и Национального исторического архива Беларуси.-0-