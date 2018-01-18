Книгу "Время листопада" представит Наум Гальперович на творческой встрече 25 января

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу "Время листопада" представит читателям Наум Гальперович на творческой встрече 25 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном мемориальном литературном музее Якуба Коласа.

На творческом вечере известного поэта, писателя, публициста, журналиста Наума Гальперовича "На пути к себе..." прозвучат поэтические строки, которые проникнуты любовью к Беларуси, языку и культуре, в исполнении самого автора, а также артиста и режиссера Белтелерадиокомпании Олега Винярского и белорусских бардов.

В этом году Науму Яковлевичу исполнилось 70 лет. И уже 13 лет он является директором международного радио "Беларусь", создает и креативно вдохновляется радиопроектами "Штрихи", "Беларусь от А до Я", программой "Земля, что дана нам судьбой". Одним из любимых и очень популярных остается радиоблог "Размышления" на Первом национальном канале Белорусского радио, а также телевизионный проект о языке, в котором Наум Гальперович выступил в качестве ведущего.

Помимо медийных проектов Наум Гальперович имеет на своем счету более десяти книг, его произведения переводились на польский, болгарский, румынский, русский, английский и другие языки. Музыку на стихи Наума Гальперовича написали композиторы Эдуард Зарицкий, Владимир Будник, Валерий Иванов, Олег Елисеенков, Олег Семенов. Он преподает в Институте журналистики БГУ на кафедре зарубежной журналистики и литературы и передает свой опыт студентам. Многие учащиеся продолжают работу Наума Гальперовича, и даже студенты из КНР приходят работать на международное радио "Беларусь", чтобы рассказывать про нашу страну китайским слушателям.

О значительном вкладе Наума Гальперовича в культуру Беларуси, о его плодотворной творческой деятельности и высоком профессионализме свидетельствует ряд наград, среди которых медаль Франциска Скорины, но самой главной наградой, по словам писателя и журналиста, является его семья.-0-