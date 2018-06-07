Комедию "Я шагаю по Москве" покажут в Минске во время киносеанса под открытым небом 9 июня

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киносеансы под открытым небом будут проходить по субботам в Минске на территории Верхнего города, сообщили БЕЛТА на предприятии "Киновидеопрокат".

Проект Open air CINEMA стартует 9 июня, первой в рамках праздника "День многонациональной России" будет показана советская лирическая комедия режиссера Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". Фильм повествует о незабываемых приключениях монтажника Володи из Сибири, остановившегося проездом в Москве, и его новых приятелях.

Кинокартины различных жанров будут демонстрироваться еженедельно по вечерам во дворике отеля "Монастырский". Вход свободный, начало в 21.30.

Организатором мероприятия выступает УП "Киновидеопрокат" при поддержке Мингорисполкома.-0-