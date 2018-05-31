31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый конкурс анимационных фильмов объявлен повторно, подать заявки можно до 15 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Всего объявлено пять лотов: "Музыкальная сказка для детей", "Фильм для семейного просмотра" продолжительностью 10 минут каждый, "Сказки белорусских писателей" (хронометраж - 6 минут 30 секунд), "Познавательные и обучающие истории для детей" и "Жизнь замечательных людей" продолжительностью 13 минут каждый. Все фильмы в анимационной форме должны иметь версию на одном из государственных языков и версию с субтитрами на английском языке.

Участвовать в творческом состязании могут производители (продюсеры) или один из производителей, удовлетворяющие следующим требованиям: исполнитель должен быть юридическом лицом Беларуси, при этом получателем средств является резидент Беларуси; работы и услуги по созданию картины осуществляются резидентами Беларуси на территории страны (за исключением выполнения работ и оказания услуг, которые в республике не выполняются или не оказываются, а также случаев, когда фильм создается совместно с иностранными производителями); наличие собственного квалифицированного персонала и опыта работы в области выпуска лент в игровой форме не менее 5 лет; не менее 70% съемочной группы должны составлять граждане Беларуси, за исключением случаев, когда производство - совместное с иностранными специалистами; наличие собственных и (или) привлеченных кадровых и материально-технических возможностей, необходимых для выполнения договора на протяжении всего периода его действия.

Подробности участия в повторном открытом конкурсе анимационных фильмов размещены на официальном сайте ведомства.-0-