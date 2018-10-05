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Конкурс песни на французском языке пройдет в Минске

Культура 05.10.2018 | 17:17
Минский дворец детей и молодежи. Фото exponet.ru
Минский дворец детей и молодежи. Фото exponet.ru
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5 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Конкурс песни на французском языке "Франковидение" организует в Минске 22 ноября посольство Франции, сообщили БЕЛТА в дипмиссии.

Музыкальная встреча пройдет накануне детского "Евровидения", которое 25 ноября соберет лучших певцов в "Минск-Арене". Юная французская исполнительница примет участие в этом престижном конкурсе. Посольство Франции решило максимально мобилизовать белорусских франкофонов, чтобы поддержать участницу из Франции. "Лучшие молодые певцы Беларуси посоревнуются за звание лучшего поющего по-французски. Конкурс пройдет с 14 до 17 часов в Минском дворце детей и молодежи и будет посвящен памяти Шарля Азнавура", - сказали в посольстве.

Троих победителей франкофонного песенного конкурса выберет жюри в составе звезд белорусской эстрады, а также представителя французского жюри детского "Евровидения", в присутствии участницы из Франции. Как отметили в посольстве, "высока вероятность посещения мероприятия представителями телеканала France 2 для съемок репортажа, который позже будет транслироваться на французском телевидении".-0-

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Теги
Детское Евровидение, конкурс, Минск, музыка
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