Конкурс на лучшее освещение в СМИ темы искусствоведения объявлен в Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси и Белорусский союз художников сегодня объявили о старте республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ темы искусствоведения и художественной критики. Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр информации Александр Карлюкевич, на конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в течение 2018 года. Он проводится среди журналистов печатных и электронных средств массовой информации, а также интернет-ресурсов. Итоги будут подведены в начале 2019 года. "Мы приглашаем к участию всех, кому интересны история изобразительного искусства, современные тенденции, достижения белорусских художников", - сказал он.

Председатель Белорусского союза художников Рыгор Ситница рассказал, что победителей определят в четырех номинациях. Так, награды получат те, кто внес значительный личный вклад в освещение темы, а также журналисты, представившие яркие аналитические материалы, касающиеся как творчества отдельных художников, так и событийной информации. Кроме того, жюри выберет лучшие исследовательские работы в области изобразительного искусства.

"Мы заинтересованы в том, чтобы о нашей деятельности больше знало общество, регулярно публиковались хорошие аналитические материалы на тему искусствоведения", - отметил Рыгор Ситница.

Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве объединит усилия общественного объединения и министерства в продвижении отечественного современного изобразительного, монументально-декоративного, декоративно-прикладного искусства и арт-дизайна, поспособствует развитию благоприятной информационной среды, повышению общего культурного уровня. Как отметил министр информации, документ свидетельствует о взаимном интересе к реализации совместных проектов, в числе которых выпуск художественных альбомов, серий книг о белорусских художниках и их произведениях.-0-