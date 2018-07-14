Конкурс "Радуга над Витебском" соберет юные таланты из пяти стран в дни "Славянского базара"

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. IX Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества "Радуга над Витебском" соберет в дни "Славянского базара" более 1,2 тыс. детей из Беларуси, России, Латвии, Литвы и Китая, сообщили БЕЛТА организаторы.

Фестиваль пройдет с 15 по 17 июля и определит лучших из лучших в различных номинациях. Ребята продемонстрируют таланты в инструментальном, вокально-хоровом, фольклорно-этнографическом, хореографическом, театральном, изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. Оценивать детей будут заслуженные деятели культуры и искусств, профессиональные педагоги.

За время существования фестиваля более 6 тыс. ребят из разных стран выходили со своими номерами на концертные площадки города на Двине. В этом году впервые такая возможность представилась и юным дарованиям из Китая.

Новая "Радуга над Витебском" возьмет начало от площади Победы, где 15 июля в 16.30 состоится церемония возложения цветов к монументу воинам-освободителям. А затем красочный концерт запустит марафон творческих событий.

В дни фестиваля его участников также ждут увлекательные экскурсии по Витебску, посещение города мастеров. Гала-концерт лауреатов и награждение победителей состоятся 17 июля в 11.00 в областной филармонии.-0-