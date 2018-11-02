Конкурсная программа "Лістапада-2018" очень сильная - председатель жюри

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурсная программа ХХV Минского международного кинофестиваля "Лістапад" очень сильная. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель жюри основного конкурса игрового кино режиссер Юсуп Разыков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня члены жюри "Лістапада-2018" озвучили критерии оценки конкурсных работ международного кинофестиваля, показы которых уже стартовали. "Конкурсная программа фестиваля этого года очень сильная. Я поздравляю Минск с тем, что они увидят картины, которые просто так не посмотришь", - сказал Юсуп Разыков.

По его словам, жюри будет непросто оценивать картины. "Всегда важно, насколько талантливо сделан фильм, и других критериев быть не может. Нам будет очень сложно оценивать, потому что все ленты фестиваля этого года заставляют снять шляпу. Жаль, что не всем участникам можешь дать награду", - отметил председатель жюри.

Официальная церемония открытия "Лістапада-2018" состоится сегодня в кинотеатре "Москва". Фильмом открытия выбрана лента польского режиссера Павла Павликовски "Холодная война".

Конкурсная программа традиционно включает четыре секции: игрового и документального кино, конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк" и национальный конкурс. Основные конкурсы игрового и документального кино сфокусированы на новых фильмах, созданных в странах бывшего коммунистического блока: СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы. Учредителями фестиваля выступают Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет. Организатор "Лістапада" - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". -0-