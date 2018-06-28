Концерт дуэта Альмейда в Минске посвятили 25-летию дипотношений Беларуси и Эквадора

28 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Концерт дуэта Альмейда, который состоялся сегодня в концертном зале "Верхний город" в Минске, был посвящен 25-летию дипотношений между Беларусью и Эквадором. Об этом БЕЛТА сообщили в эквадорской дипломатической миссии.

Известные гитаристы Хулио Альмейда и Николас Линден Альмейда (дуэт Альмейда) своим исполнением подарили зрителям путешествие по Латинской Америке. Концерт был организован посольством Эквадора в Беларуси в рамках празднования 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. На мероприятии также была представлена национальная марка Эквадора, а эквадорская роза - знаковый экспортный продукт - красовалась в руках гостей, среди которых были граждане этой страны, а также представители белорусских министерств и государственных органов, в частности, Министерства иностранных дел, дипломатического корпуса, предприниматели, ученые и преподаватели, журналисты и известные художники.

Беларусь является частью Евразийского экономического союза, который стал важным рынком для продвижения туризма, экспортного предложения, инвестиционных возможностей и культуры Эквадора, подчеркнули в посольстве.-0-