Королевская библиотека Дании передала в Беларусь цифровую копию первого "Букваря"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровая копия первого белорусского "Букваря", которому в этом году исполняется 400 лет, передана Королевской библиотекой Дании Национальной библиотеке Беларуси. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Международной ассоциации белорусистов, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша.

Итогом длительных, но успешных переговоров Александра Суши стала качественная цифровая копия первого "Букваря", которая передана из Дании в Беларусь. Она будет представлена в открытом доступе на интернет-сайте Королевской библиотеки Дании, а в ближайшее время появится и на сайте Национальной библиотеки Беларуси.

Первая в мире книга с названием "Букварь" была подготовлена белорусами и издана 400 лет назад - в 1618 году. Она сохранилась в мире в двух экземплярах и была почти не известна на родине. Один из них находится в Великобритании, в закрытой для широкой публики частной библиотеке Миддл Темпл. Второй экземпляр оставался до недавнего времени малоизвестным. Он хранится в Королевской библиотеке Дании.

"Для меня лично большим открытием стало, что находящийся в Дании экземпляр так прекрасно сохранился до настоящего времени. Еще в 2015 году я имел возможность поработать с экземпляром "Букваря" в Лондоне. Но, как оказалось, состояние сохранности книги из Королевской библиотеки Дании намного лучше, в нем хорошо читаются все гравюры, менее повреждена и загрязнена бумага. Теперь у нас появилась прекрасная возможность полноценно изучить этот чрезвычайно ценный памятник нашей культуры. В этом году увидит свет его факсимильное издание", - сказал Александр Суша.

Таким образом, белорусы уже сегодня имеют возможность узнать, как выглядела книга, которая начала новую для мира традицию. Пример первого "Букваря" свидетельствует, какое огромное влияние оказала белорусско-литовская книжная традиция на весь регион: с него начинается дорога в мир знаний детей не только в Беларуси, но и во многих странах.-0-