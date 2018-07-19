Культовые группы выступят в Дудутках на фестивале "Наш Грюнвальд"

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальный "Пир после битвы" на Х Международном фестивале средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" соберет культовые коллективы, сообщил корреспонденту БЕЛТА один из инициаторов и организаторов фестиваля Александр Рак.

Фестиваль пройдет 21-22 июля в музейном комплексе в Дудутках. Главным его событием станет реконструкция Грюнвальдской битвы, которая состоялась 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского ордена и союзников - Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Будет и много других увлекательных и зрелищных блоков: турниры, ярмарки, мастер-классы.

"Каждый год мы организуем фестиваль внутри фестиваля - "Пир после битвы". Это музыкальный опен-эйр. В прошлом году один из вокалистов высказал идею, что в концертной программе должны участвовать коллективы, которые будут представлять противоборствующие стороны. Так родилась идея превратить концерт в символический Грюнвальд на сцене", - сказал Александр Рак.

На сцене будет команда Wizard - известная немецкая группа, которая очень популярна в Европе. Также западный блок представит группа из Ирландии Cruachan - всемирно известная команда, которая много гастролирует по Европе и другим континентам.

Белорусские коллективы будут представлены популярным "Стары Ольса" и достаточно молодым Folclore, который удачно сочетает фолк, средневековые мотивы и тяжелый металл. "И еще будет хэви-металл группа Aillion. Ее вокалист Константин Дударев является рыцарем одного из белорусских клубов, а также одним из основателей и руководителей белорусской мастерской Steel Legacy по изготовлению доспехов. Его работы выставляются и в Мирском замке, и в частных коллекциях в США, Австралии. Некоторые песни группы Aillion написаны Дмитрием Нестюком, одним из основателей военно-исторического движения в Беларуси", - пояснил Александр Рак.

Выступят два гостя из России - группа "Мельница" и "Эпидемия".

Программа фестиваля "Наш Грюнвальд" невероятно насыщенная. На протяжении двух дней пройдут рыцарские турниры в пешем строю в формате "щит-меч", турниры алебардистов и копейщиков, лучников, массовые сражения (бугурты), "Битва Дворов". Ярким событием второго фестивального дня станет полноконтактный конный рыцарский турнир по правилам XV века. Пройдут мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам, организованы интерактивные площадки и "город мастеров". В этом году на фестивале будет реконструирована плавка руды по технологиям IХ века, откроются мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, гончарные и кузнечные мастерские и многое другое.

Организаторами фестиваля выступают Экстрим-театр "Берсерк", Александр Рак и Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки".-0-