Купаловцы проведут Неделю театра

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Купаловцы подготовили для зрителей Неделю театра, сообщил журналистам директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Поляков, передает корреспондент БЕЛТА.

Купаловский театр поддерживает традицию празднования 27 марта Международного дня театра и вместо одного дня предлагает публике посетить Неделю театра с 27 по 31 марта. В программе - лекция Никиты Монича "Как смотреть спектакль: некритические советы", творческая встреча с Николаем Пинигиным, фотовыставка Максима Коростелева, дискуссия "Литература и театр: пути взаимодействия". В последний день Недели театра зрителей ждут на день открытых дверей. Заглянуть в закулисье Купаловского театра зрителей приглашают, чтобы они смогли получить представление о функционировании масштабного организма, каким является театр.

Для того чтобы принять участие в мероприятиях, необходимо зарегистрироваться по ссылкам на сайте театра и предъявить на входе билет на любой спектакль Купаловского в апреле.

Павел Поляков также поделился творческими планами коллектива. Запущено пять проектов. По итогам конкурса режиссерских экспликаций будут созданы две постановки - "Радзіва Прудок" по книге Андрея Горвата и "Урожай" Павла Пряжко. Премьера спектакля "Толерантность", который поставит Николай Пинигин, состоится 27 апреля. Запланирован запуск спектакля "Сон в летнюю ночь". К работе приглашен российский режиссер Андрей Прикотенко. Премьера ожидается в сентябре. До конца года также планируется премьера спектакля "Палачи", режиссером постановки станет Виталий Кравченко.

Директор Купаловского театра рассказал об успешных гастролях театра в Китае в прошлом году. Купаловцы выступили в четырех городах и везде получили теплый прием. Павел Поляков добавил, что есть планы по дальнейшей работе с Китаем.-0-