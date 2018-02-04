"Лебединое озеро" белорусского Большого увидят в Мексике

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балет "Лебединое озеро" Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси увидят зрители в Мексике. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре, 6 февраля состоится первый показ спектакля.

Гастроли в Мексике продлятся до 25 марта. За полтора месяца будет показано 35 спектаклей на разных сценах страны. Для Большого театра это будут вторые гастроли в Мексике. Белорусский балет в предвкушении встречи, ведь зритель в первый приезд очень тепло принимал спектакль "Дон Кихот".

Немногим ранее "Лебединое озеро", "Щелкунчик, или Еще одна Рождественская история" белорусский Большой представил зрителям Германии и Австрии. Гастроли балета с успехом прошли с 18 декабря по 22 января, причем это уже седьмая по счету встреча белорусских артистов с немецкой и австрийской публикой. Волшебные балеты Петра Чайковского неизменно даже на самых больших концертных площадках собирали аншлаги. За время гастролей артисты дали 29 спектаклей в Берлине, Бремене, Франкфурте, Ганновере, Лейпциге, Штутгарте, Мюнхене, Вене, Зальцбурге и других городах.

А национальный балет "Витовт" 28 января принимали в Вильнюсе. Организаторы специально для этого показа создали прекрасную балетную сцену в "Сименс-арене". Многотысячный зал устроил овации белорусским артистам. "Витовт" уже покидал родные стены: в июне 2016 года хореографическую легенду показывали в Москве на исторической сцене Большого театра.-0-