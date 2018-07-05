Легендарный японский баритон Никита Ямасита откроет празднование "Купалля" в Бешенковичах

5 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выступление легендарного японского баритона мужского вокального квартета "Ройял Найтс" Никиты Ямаситы даст старт праздничным мероприятиям "Купалля" 6 июля в городском поселке Бешенковичи Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Бешенковичском райисполкоме.

В Беларуси исполнитель впервые споет в рамках республиканского праздника "Купалле", символизируя белорусско-японскую дружбу. Певец исполняет произведения на японском, русском и белорусском языках, в его репертуаре много советских эстрадных песен 50-х - 70-х годов прошлого века. На сцене районного Дома культуры Никита Ямасита выступит вместе с профессиональными и самодеятельными коллективами района.

Вечером 6 июля японский исполнитель присоединится к интернациональной армии артистов на празднике "Купалье" в Александрии в Могилевской области. Визит японского артиста организован при поддержке посольства Беларуси в Японии и СООО "Нативита".-0-