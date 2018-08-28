Любовь и игромания. В "Лістапад. Коллекции" покажут французский фильм "Нас не догонят"

28 авгута, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любовь начинается с пари - об этом новый французский фильм Мари Монж "Нас не догонят", который стартует в минском прокате с 30 августа. Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Картина будет демонстрироваться в рамках проекта "Лістапад. Коллекция" сразу в трех кинотеатрах столицы: с 30 августа по 12 сентября в "Пионере" и Falcon Club Бутик Кино, а с 30 августа по 5 сентября в "Центральном".

Спонтанный и привлекательный Абель (Тахар Рахим) - азартный игрок. После внезапной встречи с ним заурядная жизнь Эллы (Стэйси Мартин) полностью меняется. Вместе они пускаются в манящий подпольный мир казино, где всем правят адреналин и высокие ставки. Их зависимость становится обоюдной, что удваивает шансы и повышает риски. История любви, начавшаяся с простого пари, вскоре превращается в неконтролируемую страсть к игре и друг другу.

"Нас не догонят" - дебютная полнометражная работа режиссера и сценариста Мари Монж. Ранее она создавала короткометражные ленты "Горбатые тени" и "Марсель в ночи", последняя удостоилась приза престижной кинопремии "Сезар".

"Эти люди живут на полную катушку, лгут и манипулируют, горят во всем, что они делают. Они не пожалеют ничего, чтобы продолжать игру, но неспособны признаться себе в том, как далеко они готовы пойти. Они необыкновенны, но совершенно непригодны для обычной жизни. Они разрушительны, саморазрушительны", - рассказывает Мари Монж о героях фильма.

Главные роли в "Нас не догонят" сыграли Стэйси Мартин, ставшая известной после скандальной "Нимфоманки" Ларса фон Триера, и Тахар Рахим, прославившийся благодаря фильму "Пророк" Жака Одиара. Американские критики сравнивают актерский дуэт Мартин и Рахима с героями классических кинолент - "Настоящая любовь" Тони Скотта и "Прирожденные убийцы" Оливера Стоуна.

Мировая премьера криминальной драмы состоялась в 2018 году в рамках программы "Двухнедельник режиссеров" 71-го Каннского кинофестиваля. Фильм был номинирован на Золотую камеру за режиссерский дебют.

"Напряженная и убедительная драма о страсти к игре", - пишет о фильме одна из старейших британских газет The Guardian. А ведущий американский еженедельник Variety называет картину "легким и стремительным фильмом, пропитанным жаркой атмосферой порока". -0-