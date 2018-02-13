Лучшие песни "J:Морс" в симфонических аранжировках прозвучат в программе "Беларускае золата"

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие песни группы "J:Морс" в симфонических аранжировках прозвучат в специальной версии программы "Беларускае золата" ко Дню влюбленных, сообщили БЕЛТА организаторы.
Аншлаговая премьера проекта состоялась осенью 2016 года в большом зале Дворца Республики. Осенью 2017 года краткая версия программы стала самым массовым концертом во время празднования 950-летия Минска.
"Эту программу мы играем редко, но всегда с большим удовольствием. Сочетание группы с живым оркестром дает песням звучание, которого другими средствами добиться невозможно", - отметил лидер группы Владимир Пугач.
Зрители вновь смогут живьем услышать "Беларускае золата" 14 февраля в полномасштабной версии в Prime Hall. Дирижировать оркестром будет маэстро Виктор Бабарикин.-0-
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