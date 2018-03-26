Лучших танцоров страны определит фестивальный проект "Звездочет" в Могилеве

26 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 12-13 мая пройдет открытый республиканский хореографический конкурс в рамках фестивального проекта "Звездочет" в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Фестивальный проект включает в себя несколько жанров: вокальный, хореографический, театральный и театры мод, победители которых представят страну в итоговом многожанровом гранд-фестивале "Звездочет" в декабре. В его формате также пройдет конкурс, но уже с участием представителей из других стран. Проект стартовал в молодежной столице в начале года с конкурса вокалистов.

Следующий (хореографический) соберет на одной площадке лучших танцоров, начиная от трех лет. Заявки на конкурс принимаются по ссылке до 29 апреля по девяти направлениям: детский сюжетно-игровой танец для номинации до 5 лет, народный танец и стилизованный народный танец, современный эстрадный танец, Street dance и его любые направления, Dance show и др. К участию допускаются дуэты, малые группы (3-7 участников), формейшн (8-24 участников), продакшн (более 25 участников).

Танцевальный этап планируется не менее ярким и эмоциональным, чем вокальный. В числе новинок и отличий от него - специальная возрастная номинация "25+", которая позволит выступить родителям и всем желающим такого возраста. Запланированы интересные мастер-классы от профессионалов и много современных коммуникаций для знакомства и обмена опытом. В состав жюри вошли практикующие деятели в области хореографического искусства, лучшие хореографы-постановщики номеров для телепроектов "Евровидение", "Славянский базар", "Новая волна". "Академия Талантов" (на ОНТ), "Поющие города" (СТВ), члены жюри республиканских и международных конкурсов.

Особенность конкурса в том, что юные артисты оцениваются с помощью открытого голосования сразу после выступления. Жюри выставляет баллы, ориентируясь только на название композиции и материал, который представлен коллективом. С целью формирования объективной оценки в протоколе отсутствует название коллектива и город.

Как отметила председатель оргкомитета проекта, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Инна Короткевич, концепция фестиваля разработана с целью привлечения внимания к городу через уникальную архитектурную композицию "Звездочет", расположенную в Могилеве на площади Звезд. "Мы решили использовать ее как объект территориального маркетинга, с помощью которого туристы узнают о городе. Интерес к проекту растет. И даже если не получается приехать к нам на конкурс сейчас, то информация о Могилеве и его уникальной достопримечательности остается в памяти. Наша главная задача - создание платформы для профессионального роста и самовыражения юных талантов в условиях честной борьбы через привлечение в регион трендовых, современных форм фестивального менеджмента", - подчеркнула она.

Организаторами фестивального проекта выступают: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского горисполкома, Могилевская городская организация "Белорусский союз женщин", городская организация БРСМ, индивидуальный предприниматель Антоненко Ю.В., при поддержке интернет-ресурса "Могилев Live" и международного фонда "Фонд Бенефис. Премьера идей: культура, образование, спорт, бизнес" (г. Волин, Польша).-0-