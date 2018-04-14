Мартин Скорсезе снимет спецвыпуск шоу "Second City Television"

Известный кинорежиссер Мартин Скорсезе снимет специальный выпуск юмористического шоу "Second City Television" для канала Netflix. Он работал над такими кинолентами как "Волк с Уолл-Стрит", "Остров проклятых" и многими другими.

"Second City Television" – это шоу скетчей. Именно с участия в нем началась карьера многих известных комедийных киноактеров 80-х и 90-х годов прошлого века. Так, шоу проложило путь в шоу-бизнес Мартину Шорту, Юджину Леви и Кэтрин О'Харе. Все они также примут участие в спецвыпуске.

Пока известно, что одна часть выпуска будет сниматься в присутствии живой аудитории тринадцатого мая.

Шоу уже давно не выходит. Оно было закрыто еще в 1984 году. Шоу пятнадцать раз было номинировано на премию "Эмми" и дважды становилось ее обладателем.