Месяц белорусской культуры проходит в Москве во Всероссийской библиотеке иностранной литературы

2 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Месяц белорусской культуры открылся в Москве в Центре славянских культур Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им.М.И.Рудомино. Акция организована при поддержке посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

В приветственном слове Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в РФ Игоря Петришенко отмечена важность подобного рода мероприятий, поскольку только в заинтересованном доброжелательном диалоге рождается искреннее уважение к культурным корням друг друга, что позволяет успешно формировать в обществе межнациональное согласие. Дипломат выразил уверенность, что соприкосновение с богатой и самобытной белорусской культурой подарит исключительно позитивные эмоции и позволит не только познакомиться с прошлым Беларуси, но и открыть для себя Беларусь сегодняшнюю, энергичную современную страну с передовой наукой и культурой, бережно хранящую наследие предков.

В церемонии открытия Месяца белорусской культуры приняли участие председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович, директор Фонда поддержки и развития детской литературы Надежда Пилько, председатель Региональной общественной организации "Национально-культурная автономия "Белорусы Москвы" Алла Тужилкина, представители белорусской диаспоры.

Мероприятие сопровождалось выступлением творческого коллектива Региональной общественной организации "Белорусская Национально-культурная автономия "Братэрства" ("Братство") из Тверской области. Были также представлены выставки, которые будут действовать в Центре славянских культур до 28 февраля. В их числе экспозиции книг белорусских классиков, картин уроженки Витебской области заместителя председателя Белорусской национально-культурной автономии Московской области Людмилы Курилович, фотовыставка "Традиционная и современная Беларусь". Кроме того, запланировано проведение конкурса детского рисунка "Я открываю Беларусь".-0-