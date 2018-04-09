Международный фестиваль "Этна стыль" посвятят истокам белорусской культуры

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский международный фестиваль "Этна стыль", который пройдет с 20 по 21 апреля, посвятят истокам белорусской культуры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальной школе красоты.

В Год малой родины организаторы решили обратиться к истокам белорусской культуры и напомнить, насколько разносторонним и увлекательным в 21-м веке может быть знакомство с национальным наследием. Форум стартует 20 апреля с показов лент отечественного кинематографа и демонстрации лучших мировых фильмов, переведенных на белорусский язык.

Во второй день фестиваля 21 апреля любой желающий может побывать на интерактивных площадках в Национальной школе красоты, отведать блюда народной кухни на "Этна сняданку", а на уроке по хореографии научиться основным элементам народных танцев, на мастер-классе по стилю и визажу узнать, из чего состоял гардероб наших предков и какой косметикой они пользовались, а самые маленькие гости смогут посмотреть белорусские мультфильмы и смастерить игрушки, с которыми играли их прапрадедушки и прапрабабушки. Фестиваль украсит живая музыка и арт-перформанс. На протяжении всего дня настроение гостей поддержат сладости и горячий шоколад от кондитерской фабрики "Коммунарка".

В основной части программы фестиваля "Этна стыль" примут участие дизайнеры и бренды одежды, артисты, художники, музыканты, танцевальные коллективы.

На подиуме зрители увидят коллекции брендов Anastasiya Falkovich, UND, Honar, "Майстэрня сям'і Банiфацьевых", дизайнеров Надежды Луневой, Тамары Потоцкой, Юрия Пахомова, Анастасии Васюченко, а также Оршанского льнокомбината, Минского профессионально-технического колледжа легкой промышленности и бытового обслуживания населения.

Как отметили организаторы, вместе с моделями Национальной школы красоты наряды будут демонстрировать телеведущая Полина Шуба, теле- и радиоведущая Ольга Венская, заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева, популярная певица Жанет, группы PROвокация и PAWA, шоумены Александр Сериков и Андрей Бонд.

На фестивале также станет известно имя дизайнера, который создаст костюм для представительницы Беларуси на "Мисс Мира". Именно таков главный приз конкурса среди модельеров "Лепшы этна вобраз", который пройдет в рамках мероприятия.

Минский международный фестиваль-конкурс "Этна стыль" проходит раз в два года. Автором форума является Национальная школа красоты. С 2016 года фестиваль поддерживается Минским городским исполнительным комитетом и внесен в план мероприятий столицы как проект, направленный на сохранение и развитие национальной культуры.-0-

Фото Национальной школы красоты