Международный фестиваль полнокупольных фильмов откроется в Минском планетарии 2 ноября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие первого Минского международного фестиваля полнокупольных фильмов состоится 2 ноября в Минском планетарии. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Первые фестивальные мероприятия - конкурсные показы анимационных и документальных фильмов. В программе короткометражных фильмов представлен белорусский полнокупольный мультфильм "Мышата и Луна". Он уже был представлен на многих международных фестивалях и получил награды: "Лучший полнокупольный фильм для детей" на III Российском фестивале полнокупольных программ "Отражение Вселенной" в Ярославле и "Лучший фильм для юной аудитории" на VI Пекинском международном кинофестивале в области науки и техники. В первый фестивальный вечер можно будет увидеть мультфильмы "Люсия. Секрет падающих звезд" (Франция), "Приключения Хрумки в зимнем лесу" (Украина, Германия) и "COSMIX" (Чехия).

В программе показа документальных фильмов: "Освоение космоса" (Россия), "Моравия 360" (Чехия), "История Газгольдера" (Россия), "Полнокупольный райд "Город Солнца" (Россия), "Обитаемая Луна" (Россия).

Конкурсная программа продолжится 3 и 4 ноября. Фильмы оценят профессиональное жюри и зрители. Победители получат призы за "Лучший документальный полнокупольный фильм", "Лучший анимационный полнокупольный фильм", "Лучший короткометражный полнокупольный фильм", а также "Приз зрительских симпатий". Награждение лауреатов состоится 4 ноября во время церемонии закрытия фестиваля.-0-