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Международный Гранд-фестиваль "Звездочет" пройдет в Могилеве в ноябре

Культура 12.10.2018 | 14:09

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный многожанровый Гранд-фестиваль "Звездочет" пройдет 21-25 ноября в Могилеве, сообщила корреспонденту БЕЛТА организатор проекта Юлия Антоненко.

"Гранд-фестиваль "Звездочет" соберет в Могилеве талантливых ребят из всех регионов Беларуси. Мы также ожидаем участников из Казахстана, Литвы, Молдовы, России, Украины и Эстонии. Для всех участников проекта подготовлен сюрприз - посещение международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", - рассказала Юлия Антоненко.

По ее словам, особенность фестиваля в том, что он состоит из нескольких конкурсных испытаний разных жанров: вокального, хореографического и театрально-инструментального. На всех этапах проекта работало профессиональное жюри, которое определяло сильнейших во время открытого голосования. "В итоге обладателями Гран-при вокальных конкурсов стали юные исполнители Полина Павлющенко и Елена Арутюнян. На танцевальном этапе высшей награды удостоен заслуженный любительский коллектив Беларуси Театр-студия "Радуга". А на последнем, театрально-инструментальном испытании, которое состоялось в начале октября, победу одержала юная скрипачка из Могилева Виолетта Уласевич. Она покорила жюри чувством ритма, чистотой интонирования, харизматичным исполнением и глубиной переживания музыкального материала. Скрипачка исполнила Адажио Розы и Маленького принца из балета "Маленький принц" Е.Глебова", - отметила организатор проекта.

Фестиваль "Звездочет" включает в себя не только творческое соревнование, но и предусматривает насыщенную околоконкурсную программу, которая состоит из мастер-классов, дегустации белорусской продукции, викторин и концерта. Каждый участник увозит подарки, сувениры и массу впечатлений. "Наш проект поддерживают власти Могилевского региона, ведущие бренды Беларуси, понимая важность продвижения юных талантов. Я рада, что удалось объединить совместные усилия и сделать настоящий фестиваль детского творчества", - подчеркнула Юлия Антоненко.

Организаторами международного многожанрового Гранд-фестиваля "Звездочет" является Могилевский горисполком, городские организации ОО "Белорусский союз женщин" и ОО "БРСМ", продюсерский центр "Звездочет".-0-

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Теги
конкурс, Могилев, фестиваль
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