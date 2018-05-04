Международный конкурс современного искусства для детей и молодежи пройдет в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Международный конкурс современного искусства Аvanti для детей и молодежи пройдет 6 мая в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Творческое состязание организовано на двух площадках - в концертном зале "Атлант" и Республиканском Дворце культуры ветеранов. Выступят более 2 тыс. человек - одаренные дети и молодежь в возрасте от 4 до 25 лет из разных стран мира. Наибольшее количество участников ожидается из России. В целом за время существования конкурса в нем участвовали юные таланты из России, Украины, Молдовы, Литвы, Турции, Армении, Грузии, Польши, Израиля и др.

Творческое состязание состоится по нескольким номинациям. Участники продемонстрируют свои таланты в народном, академическом, эстрадном и джазовом вокале, хореографии, инструментальном исполнительстве, театральном и цирковом искусстве и др. Исполнители и творческие коллективы уже имеют опыт концертных выступлений и добились успехов на национальных и международных конкурсах, фестивалях.

Конкурсные прослушивания будут проводиться с 10.00 до 21.00. Награждение обладателей Гран-при и лауреатов состоится после завершения выступлений артистов в каждой номинации. В жюри войдут профессионалы: продюсеры, поэты, композиторы, аранжировщики, режиссеры, популярные исполнители, модельеры, артисты цирка, представители СМИ.

Кроме того, в концертном зале "Атлант" развернется выставка работ ремесленников из творческого проекта "Облик Беларуси". Мастера будут творить на глазах у детей и дарить работы участникам конкурса Аvanti. Каждый конкурсант сможет увезти домой сувенир на память о гостеприимной Беларуси.

Конкурс проводится в целях развития и укрепления международных культурных связей, популяризации белорусской национальной культуры и искусства. Его задачами являются развитие творческого потенциала детей, поддержка культурных традиций и формирование интереса к различным жанрам современного искусства. Учредителем состязания выступает ЧУП "Образовательно-продюсерский центр "Аванти" (Минск).-0-